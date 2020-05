Protektor miał 0,49 mln zł straty netto, 3,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,05 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,72 mln zł w 2019 r. wobec 104,23 mln zł rok wcześniej.

"Pozytywne tendencje wprowadzonych korekt funkcjonowania firmy zaobserwowaliśmy już w IV kwartale 2019 roku. Po pierwsze, w ujęciu jednostkowym spółka Protektor S.A. uzyskała w tym okresie wzrost sprzedaży do odbiorców zewnętrznych na poziomie 50% r/r. Po drugie, poprawie uległa rentowność sprzedaży. W ujęciu skonsolidowanym marża brutto na sprzedaży w całym 2019 roku wzrosła o 2 pkt proc. do poziomu 37,3%. Po trzecie, zoptymalizowano wykorzystanie kapitału obrotowego poprzez obniżenie poziomu zapasów, których wartość na koniec ubiegłego roku wyniosła 39,4 mln zł i była niższa o 7% r/r" - napisał prezes Tomasz Malicki w liście do akcjonariuszy.

Pozytywnym efektem wyżej wymienionych tendencji było zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 mln zł na koniec 2019 roku, głównie dzięki wysokim przepływom gotówkowym z działalności operacyjnej (6,6 mln zł), dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,19 mln zł wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.

