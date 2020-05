SimFabric pracuje nad symulatorem 'House Designer', premiera: przełom 2020: 2021



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - SimFabric rozpoczął proces produkcji nowego symulatora o nazwie "House Designer" na komputery PC/Mac oraz konsole nowej generacji: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One, a wydawanego w dystrybucji cyfrowej we współpracy z głównym akcjonariuszem PlayWay, podała spółka.

"Premiera gry planowana jest na przełom 2020 i 2021 roku, przy czym spółka zastrzega, że termin ten może ulec zmianie. Dokładny termin premiery zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie.

Nowy projekt jest przeznaczony dla fanów projektowania i budowy domów oraz miłośników gier z gatunku symulatory, city buildery i menedżery budowlane.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)