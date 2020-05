Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu sklepów w galeriach handlowych tj. w okresie od 4 do 9 maja br. Intersport odnotował spadek obrotów o 46% oraz o 45% mniejszy traffic rok do roku w sklepach porównywalnych, podała spółka.



"Dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wyniosła w tym okresie 107%, dzięki czemu łączne obroty spółki odnotowane w pierwszym tygodniu wznowienia działalności spadły o 31% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.



Spółka oceniła, iż powyższe wyniki wskazują, że pomimo szybkiej próby odbudowania sprzedaży w salonach, działalność Intersport prowadzona w centrach handlowych nie powróciła do pełnej normalności.



"Nadal widoczny jest trend przekierowania tradycyjnej sprzedaży w sklepach, na sprzedaż e-commerce prowadzoną za pośrednictwem Internetu" - podsumowano.



Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)