"Gastronomia w sposób bezpieczny, na wolnym powietrzu, przy zachowaniu dystansu – możemy powoli do tego wracać" - ocenił szef resortu zdrowia w internetowej części rozmowy Radia Zet.

Dopytywany, czy oznacza to, że od poniedziałku restrykcje zostaną poluzowane i będą mogły działać ogródki restauracyjne, minister odparł, że ustalenia zostaną przekazane na konferencji prasowej.

Odnosząc się zaś do możliwego terminu otwarcia salonów fryzjerskich i tego, czy nastąpi to 18 maja, Szumowski powiedział, że "jest taka duża szansa".

"To mogę zdradzić - fryzjerzy, kosmetyczki, ten obszar usług - jest prawdopodobieństwo duże, że będzie to od najbliższego poniedziałku" – powiedział. "Nastąpi do z dużym prawdopodobieństwem. Trudno mi wyskakiwać przed szereg i to, co komunikujemy wspólnie na konferencjach z panem premierem w KPRM, ogłaszać wcześniej samemu" – dodał.

Wskazał, że trwają jeszcze konsultacje z branżą i analizowane są skutki "odmrożenia" niektórych obszarów w ubiegłym tygodniu. "Nie chcemy sytuacji, że będziemy +odmrażali+ bez informacji zwrotnej, jak wygląda sytuacja epidemiczna, bo to podstawowa rzecz, na którą musimy patrzeć" – podkreślił.

Rzecznik rządu Piotr Müller podał we wtorek w TVP1, że w środę powinien zostać ogłoszony terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń. Zaznaczył, że szczegóły zostaną uzgodnione na wtorkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

>>> Czytaj też: Gospodarka Chin wchodzi na wyższe obroty. Węgiel wraca do łask