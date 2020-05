Bank Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka r: r w 2020 r.



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka w 2020 roku, jednak powinny one pozostać na poziomie niższym niż w sektorze, poinformował ISBnews wiceprezes banku nadzorujący pion ryzyka Marek Lusztyn.

"Koszty ryzyka mogą wzrosnąć w stosunku do założonego przez nas poziomu na ten rok. Precyzyjne określenie tego parametru nie jest dzisiaj możliwe, będzie on uzależniony od rozwoju sytuacji ekonomicznej oraz skali i szybkości ewentualnego jej ożywienia. Realizowane przez instytucje państwowe programy wsparcia dla przedsiębiorstw mają duży potencjał ograniczenia skali wzrostu ryzyka" - powiedział ISBnews Lusztyn.

W I kwartale Bank Pekao zawiązał rezerwę na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w kwocie 198 mln zł.

Koszty ryzyka w I kw. wyniósł 83 pb włączając efekt rezerwy związanej z COVID-19 w wysokości 198 mln zł, zaś bez tego efektu był na poziomie 33 pb.

W ocenie Lusztyna, bank jest dobrze przygotowany, aby zmierzyć się z obecną sytuacją, a koszty ryzyka w Pekao powinny pozostać na niższym poziomie niż w sektorze.

"Pekao w okresie cyklu posiada najniższe koszty ryzyka i najwyższy wskaźnik pokrycia portfela rezerwami wśród dużych polskich banków, co jest wynikiem prowadzonej przez lata konserwatywnej polityki kredytowej. Portfel kredytowy Banku Pekao jest dobrze zdywersyfikowany, a ekspozycja na sektory najbardziej wrażliwe i cykliczne relatywnie niska" - podkreślił wiceprezes.

Bank nie wyklucza także wyższego wskaźnika kredytów niepracujących, który w I kw. 2020 r. wyniósł 5,2% wobec 5,4% rok wcześniej.

"Spodziewamy się wyższych kosztów ryzyka w tym roku w związku z obecną sytuacją ekonomiczną. Konsekwentnie utrzymujemy najwyższy wskaźnik pokrycia rezerwami kredytów niepracujących, niemniej jednak nie możemy wykluczyć wzrostu wskaźnika NPL w następnych kwartałach" - powiedział ISBnews wiceprezes Banku Pekao nadzorujący pion finansów Tomasz Kubiak.

Jak poinformował, w perspektywie całego sektora spodziewa się spadku akcji kredytowej, jednak skala będzie zróżnicowana.

"W sektorach przedsiębiorstw, gdzie akcja kredytowa sektora może ulec relatywnie największemu ograniczeniu, widzimy dużą skalę wykorzystania rządowych programów wsparcia. Relatywnie dobrej sytuacji możemy spodziewać się po stronie korporacji oraz kredytów hipotecznych. Większego ograniczenia można spodziewać się w sektorach najbardziej cyklicznych, czyli MŚP oraz pożyczek konsumenckich" - uważa Kubiak.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)