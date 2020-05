Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Skinwallet kończy prace nad dokumentem informacyjnym i liczy na giełdowy debiut na NewConnect jeszcze przed wakacjami, podała spółka. Autoryzowanym doradcą w procesie wejścia na NewConenct jest INC.



"Liczymy na debiut na NewConnect jeszcze przed wakacjami, choć w obecnej sytuacji to bardzo ambitny cel. Chcemy kontynuować dynamiczny wzrost, dlatego intensywnie pracujemy nad wdrożeniem marketplace - platformy handlu dobrami cyfrowymi bezpośrednio między graczami. Chcemy ją uruchomić w ciągu kilku najbliższych tygodni" - powiedział prezes Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.



W minionym miesiącu spółka wdrożyła nowy system płatniczy Tipalti. Jest to globalne rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom skorzystanie z lokalnych form wypłat dopasowanych do potrzeb użytkowników, takich jak przelewy do lokalnych banków, czeki czy lokalne e-wallety.



"W kwietniu, oprócz wdrożenia systemu Tipalti, podpisaliśmy umowę z systemem płatniczym Qiwi. To dla nas strategiczny ruch, gdyż jest to największy dostawca rozwiązań płatniczych na rynku rosyjskojęzycznym. Dzięki tej integracji, użytkownicy przede wszystkim z Rosji, ale też i Ukrainy oraz Białorusi będą mogli w swobodny sposób wypłacać środki pozyskane ze sprzedaży posiadanych przez siebie przedmiotów z gier. Na tych rynkach szczególnie popularna jest Dota2, a CS:GO ma znaczący udział w rynku" - dodał Szwaja.



Prezes podkreślił, że pomimo rosnącej bazy porównawczej, już kolejny raz w tym roku udało się istotnie zwiększyć bazę aktywnych użytkowników.



"Kwiecień był również drugim miesiącem z rzędu z dodatnim wynikiem netto" - powiedział Szwaja.



Skinwallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra "Counter-Strike: Global Offensive", platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry "Dota 2" oraz "Team Fortrest 2", a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier.



(ISBnews)