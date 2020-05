Objawy zakażenia przypominają zwykłe przeziębienie albo zapalenie oskrzeli, ale też cięższe choroby jak zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej czy niewydolność wielonarządową. To jednak nie wszystko. Oto inne schorzenia i symptomy, które może wywoływać koronawirus.

Krew – gorączka i stany zapalne mogą prowadzić do zaburzenia funkcjonowania naczyń krwionośnych, zwiększać podatność komórek krwi na zbrylanie się oraz zakłócając zdolność organizmu do rozpuszczania skrzepów. Może to wywoływać kaskadę krzepnięcia, która może prowadzić do blokady naczyń krwionośnych w tkankach i narządach całego ciała. Zagrażające życiu zakrzepy w tętnicach płuc, zwane zatorami płucnymi, mogą wystąpić nawet po ustąpieniu objawów infekcji. Uszkodzone naczynia krwionośne mogą stać się nieszczelne i podatne na krwawienie. Zapalenie żył i tętnic może prowadzić u dzieci do zaburzeń podobnych do choroby Kawasaki.

Mózg – dysfunkcja wyściółki naczyń krwionośnych i związane z nią zaburzenia krwawienia i krzepnięcia mogą wywoływać udary i krwawienie w mózgu. Pacjenci mogą także odczuwać bóle i zawroty głowy, zmieszanie, zaburzenia świadomości, osłabienie kontroli motorycznej oraz majaczyć i doznawać omamów.

Oczy – czerwone, opuchnięte oczy mogą wskazywać na infekcję spojówki, czyli tkanki, która wyściela wnętrze powiek i pokrywa twardówkę.

Przewód pokarmowy – zakażenie komórek wyścielających przewód pokarmowy może wywoływać biegunkę, wymioty i ból brzucha. Blokada naczyń krwionośnych wywołana zaburzeniem krzepliwości krwi uszkadza jelito, co wymaga natychmiastowej operacji i wycięcia części narządu.

Ręce – uczucie mrowienia lub pieczenia w rękach i nogach może wskazywać na zespół Guillain-Barré, czyli rzadkie zaburzenie układu nerwowego wywoływane przez nieprawidłową odpowiedź immunologiczną na infekcję wirusową. Inne objawy tego zespołu to osłabienie koordynacji, mięśni i przejściowy paraliż.

Serce – uszkodzenie serca, prowadzące czasem do zaburzenia częstotliwości jego bicia, niewydolności i zatrzymania akcji, może występować na skutek nadmiernego obciążenia, zapalenia mięśnia sercowego i tętnicy wieńcowej, zakrzepów krwi i przytłaczającej choroby wielonarządowej. Zakażenie, gorączka i stan zapalny mogą wywoływać u ludzi z zablokowanymi naczyniami krwionośnymi pękanie płytek miażdżycowych oraz blokować i zatrzymywać przepływ krwi w organach i tkankach.

Kończyny – niedrożność dużych naczyń krwionośnych może wywoływać niedostateczny przepływ krwi w kończynach lub ich ostre niedokrwienie. Ciężkie powikłania naczyniowe mogą być śmiertelne. Co najmniej w jednym przypadku doszło do amputacji dolnej kończyny.

Wątroba – zaburzenie czynności wątroby może wystąpić bezpośrednio w wyniku infekcji wirusowej lub bardziej prawdopodobnie z powodu immunologicznego, ogólnoustrojowego stanu zapalnego i niedrożności krążenia ograniczającego dopływ krwi do narządu.

Płuca - wirus atakuje komórki nabłonkowe, które wyściełają i chronią drogi oddechowe, a także ściany małych przypominających winogrona worków powietrznych lub pęcherzyków płucnych, przez które zachodzi wymiana gazowa w celu dotlenienia krwi. Uszkodzenie pęcherzyków płucnych i powstanie stanu zapalnego w płucach może powodować zapalenie płuc charakteryzujące się bólem w klatce piersiowej i dusznością. W ciężkich przypadkach brak tlenu może wywołać zespół ostrej niewydolności oddechowej, prowadząc do niewydolności wielu narządów.

Nerki - ostre uszkodzenie nerek może wynikać z zakrzepów i upośledzonego dopływu krwi do narządu lub w wyniku bezpośredniego zakażenia.

Nos i język - wirus może powodować kichanie i katar typowe dla zwykłego przeziębienia, ale może również zakłócać układ węchowy, powodując nagłą całkowitą lub częściową utratę zmysłu węchu znanego jako anosmia. Smak może również ulec zniekształceniu w wyniku schorzenia znanego jako dyguzja.

Skóra - wysypki przypominające pokrzywkę, małe czerwone kropki i fioletowe przebarwienia na nogach i brzuchu są częścią złożonej kategorii tak zwanych parawirusowych dermatoz, które mogą wynikać z odpowiedzi immunologicznej organizmu na wirusa lub z łagodnego, powierzchownego uszkodzenia naczyń krwionośnych pod skórą.

Palce u stóp - na stopach mogą pojawiać się purpurowe wysypki przypominające ospę wietrzną, odrę lub ostrokrzew, szczególnie u dzieci i młodszych dorosłych.

