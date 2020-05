ML System ma umowę na sprzedaż modułów fotowoltaicznych za ok. 10 mln zł



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - ML System podpisał z hurtownią Kwant Hurtownie Elektryczne umowę dotyczącą sprzedaży modułów fotowoltaicznych, podała spółka. Przewidywana wartość zakupów w ciągu roku kalendarzowego to 10 mln zł. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.

"W ubiegłym roku uruchomiliśmy osobny dział obsługi klientów indywidualnych, chcących skorzystać z dofinansowania na zakup instalacji fotowoltaicznej z 'Mojego prądu' oraz instytucjonalnych, zainteresowanych klasycznymi modułami ramkowymi. Poczyniona inwestycja

w rozbudowę zespołu przynosi oczekiwane rezultaty. Liczymy, że wzrost zainteresowania fotowoltaiką, napędzany licznymi programami wsparcia, sprawi, że staniemy się partnerem pierwszego wyboru nie tylko dla pojedynczych prosumentów, a także hurtowni elektrycznych

czy dystrybutorów sprzętu elektrycznego" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

ML System spodziewa się przekroczenia bariery 2 GW zainstalowanej mocy w krajowych źródłach PV na koniec 2020 r., a zdecydowana większość tej mocy będzie pochodzić z przydomowych mikroinstalacji. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 181,4% r/r i wyniosła 1832,7 MW według stanu na 1 maja br.

Ponadto w ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych spółka zakontraktowała symulator modułów światła ciągłego za ok. 1 mln zł. Urządzenia służące do wytwarzania sztucznego promieniowania, będącego zamiennikiem naturalnego promieniowania słonecznego, dostarczy firma Servitech. Łączna wartość umów zawartych z tym partnerem wynosi 11,8 mln zł netto.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)