Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź odnotował 692 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 552 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 495 mln zł wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 1 129 mln zł wobec 1 454 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 299 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 488 mln zł rok wcześniej.



W jednostce dominujące w I kw. 2020 r. odnotowano zmniejszenie o 2,6% wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zawartość Cu w urobku zwiększyła się o 1,3%.



"Przychody w I kwartale 2020 r. wyniosły 4 225 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2,1%. Obniżenie przychodów wynika z niższych notowań miedzi przy korzystniejszym kursie walutowym USD/PLN i zwiększonym wolumenie sprzedaży srebra i złota" - czytamy w raporcie.



Koszt C1 wyniósł odpowiednio: w I kwartale 2020 r. 1,58 USD/funt, w I kwartale 2019 r. 1,76 USD/funt. Na spadek kosztu C1 (o 0,18 USD/funt) wpłynęło głównie osłabienie polskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego oraz wyższa wartość pierwiastków płatnych Ag i Au.



"Przychody segmentu KGHM International Ltd. w I kwartale 2020 r. wyniosły 159 mln USD a tym samym uległy zmniejszeniu o 20 mln USD (-11%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego m.in. w wyniku obniżenia notowań miedzi jak również spadku przychodów z tytułu sprzedaży usług spółek działających pod marką DMC Mining Services" - czytamy dalej.



Średni ważony jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi dla wszystkich operacji w segmencie KGHM International w I kwartale 2020 r. wyniósł 2,19 USD/funt, tj. uległ zwiększeniu o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do zwiększenia C1 przyczyniła się głównie kopalnia Robinson na skutek zwiększenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej (przede wszystkim wpływ wyceny zapasów w wyniku spadku notowań). Pozytywny wpływ na wartość C1 miało natomiast zwiększenie przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (+32%), które pomniejszają ten koszt, podano także.



W Sierra Gorda przychody z umów z klientami w I kwartale 2020 r. wyniosły 164 mln USD (dla 100% udziału), czyli 360 mln zł odpowiednio do udziału własnościowego KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 55%.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 399 mln zł wobec 695 mln zł zysku rok wcześniej.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)