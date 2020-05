"Interesujemy się wszelkimi możliwymi przejęciami na polskim rynku i nie wykluczamy, że do takiej transakcji w tym roku dojdzie. Może nawet więcej niż do jednej. Wszystko zależy od procedur" - powiedział Kwieciński.

Prezes PGNiG powiedział, że spółka przegląd obecnie cały portfel swoich inwestycji w każdym segmencie.

"To co nas interesuje, to sektor ciepłownictwa. Jesteśmy obecni na tym rynku. Nasza spółka PGNiG Termika jest drugim operatorem na rynku ciepłownictwa w kraju. Uważamy, że przyszłość tego sektora będzie polegała na przechodzeniu z węgla na gaz" - powiedział szef gazowej spółki.

Zdaniem Kwiecińskiego na polskim rynku ciepłownictwa będzie następowała w najbliższych latach konsolidacja, gdyż jest on obecnie bardzo silnie rozproszony i będzie wymagał inwestycji.

"Chcemy być na tym rynku silnie obecni i będziemy zainteresowani akwizycjami zarówno większymi, jak i mniejszymi" - dodał.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski