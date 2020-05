Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna zaprezentować na jesieni nową strategię, uwzględniającą ścieżkę odchodzenia od węgla, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.



"Intensywnie opracowujemy strategię, będzie ona zaprezentowana na jesieni, mam nadzieję. Pokażemy wtedy plan działalności grupy na najbliższe 10 lat, a także na kolejne lata" - powiedział Dąbrowski podczas sesji w ramach EEC Online.



Podkreślił, że grupa zamierza skupić się na swojej podstawowej działalności i dostosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości, w tym wyzwań wynikających z oczekiwań Komisji Europejskiej.



"Już dziś wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na udźwignięcie jako docelowy inwestor projektu atomowego, nie będziemy także inwestowali w fabrykę samochodów elektrycznych. Projekt atomowy doprowadzimy tylko do momentu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. Jeśli chodzi o samochodu elektrycznego, to doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy mamy prototyp i na tym rola PGE się kończy" - wskazał prezes.



Zaznaczył, że grupa zamierza w strategii zaplanować swoje odejście od węgla, jednak nie będzie to możliwe w ciągu 10 lat.



"Jako grupa PGE, nie widzimy możliwości odejścia od węgla w perspektywie 10 lat, a takie głosy pojawiają się w Unii Europejskiej. Byłoby to niekorzystne i wymagałoby kosztów społecznych, a chciałbym podkreślić, że ta transformacja musi być przeprowadzona w zgodzie ze stroną społeczną. Z naszego punktu widzenia, odejście od węgla w Polsce jest możliwe w ciągu 25 lat, nie wcześniej" - podsumował Dąbrowski.



W marcu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował w odpowiedzi na interpelację, że PGE powinna ukończyć prace nad nową strategią w perspektywie kilku miesięcy.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)