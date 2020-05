Portfel zamówień Feerum to 278 mln zł plus potencjalnie 244 mln zł



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Feerum to obecnie 278 mln zł w podpisanych umowach, podała spółka. Potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje dodatkowe 244 mln zł.

"Aktualny portfel zamówień wynosi około 278 mln zł i obejmuje 27 umów. Z kolei potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje 244 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 37,6 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za 2019 r.

"Grupa emitenta jest dobrze przygotowana do realizacji portfela zamówień - posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, maszynowe oraz potencjał finansowy, co czyni grupę czołowym wykonawcą na rynku. Posiadane przez grupę zasoby pozwalają na prawidłową realizację portfela zamówień, a także dalszą aktywność w pozyskiwaniu projektów zagranicznych, jak i krajowych. Aktualnie wysiłki spółek grupy skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności kontraktowanych projektów oraz odpowiedniego zaplecza finansowego pod zapotrzebowanie wynikające z ich realizacji" - dodano w raporcie rocznym.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)