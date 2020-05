LPP nie planuje emisji akcji ani obligacji korporacyjnych



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - LPP nie planuje przeprowadzenia emisji akcji ani obligacji, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Nie planujemy nowych emisji obligacji ani emisji akcji. Zwróciliśmy się do banków o zwiększenie limitów, a także o wsparcie do Polskiego Fundusz Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego" - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.

Przypomniał, że zarząd zdecydował o nierekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysków za 2019 rok.

Spółka podała także, że posiada linie kredytowe w wysokości 1,4 mld zł i na bieżąco jest obsługiwane zadłużenie.

LPP podkreślił w prezentacji, że odsetki z obligacji wyemitowanych w ubiegłym roku będą wypłacone zgodnie z harmonogramem.

Lutkiewicz powiedział także, że LPP jest przygotowana na niekorzystną ścieżkę powrotu sprzedaży po COVID-19 oraz możliwą drugą falę pandemii.

"Grupa jest też w stanie szybko zareagować na lepszą niż oczekiwana sytuację rynkową, a celem będzie zachowanie bezpiecznego bilansu i powrót do rozwoju po kryzysie" - dodał wiceprezes.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)