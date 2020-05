Tauron: Kwota dostępnego finansowania to obecnie ponad 2 mld zł



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kwota dostępnego finansowania Taurona Polskiej Energii wynosi obecnie ponad 2 mld zł, a najbardziej kapitałochłonne inwestycje w obszarze wytwarzania grupa zakończy w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

"Kluczowy dla nas wskaźnik długu do EBITDA utrzymujemy na bezpiecznym poziomie, a kwota dostępnego finansowania wynosi obecnie ponad 2 mld zł. W najbliższym czasie zakończymy inwestycję w blok parowo-gazowy w Stalowej Woli, w listopadzie planujemy uruchomić blok 910 MW w Jaworznie. Najbardziej kapitałochłonne inwestycje w obszarze wytwarzania zakończymy więc w tym roku" - powiedział Wadowski, cytowany w komentarzu przesłanym ISBnews.

Podkreślił, że obniżony przez Fitch rating jest na poziomie inwestycyjnym i nie powinien wpłynąć na zaufanie inwestorów wobec Taurona.

"Ta ocena to przede wszystkim wynik makroekonomicznych konsekwencji pandemii koronawirusa, które ograniczają popyt na energię elektryczną w Polsce i na świecie" - wyjaśnił.

"Nasza organizacja realizuje od ubiegłego roku 'Zielony Zwrot', dzięki czemu do 2030 roku chcemy oprzeć swoje wytwarzanie w 65% na odnawialnych źródłach energii. W pierwszym kwartale tego roku zwiększyliśmy prawie dwukrotnie wynik EBITDA z OZE, co doceniają inwestorzy" - powiedział także wiceprezes.

Fitch Ratings podał dziś, że obniżył długoterminowe ratingi IDR Taurona Polskiej Energii do BBB- z BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)