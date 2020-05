Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu rekomenduje pozostawienia całego zysku netto za rok 2019 w kwocie 778 676 161,47 zł jako zysku zatrzymanego spółki z przeznaczeniem na cele statutowe, podała spółka.



"Przede wszystkim zarząd Orbis S.A. zwraca uwagę, iż wybuch w 2020 roku epidemii koronawirusa oraz związany z nią kryzys gospodarczy i wyjątkowe środki podejmowane przez rząd polski i rządy innych krajów, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, spowodował powstanie w Orbis S.A. i spółkach zależnych istotnych strat finansowych. Ponadto w dniu 26 czerwca 2020 roku, Orbis S.A. będzie zobowiązana dokonać spłaty pierwszej transzy obligacji wyemitowanych w 2015 roku, co wymagało będzie przeznaczenia na ten cel kwoty 300 000 000 zł" - czytamy w uzasadnienie rekomendacji przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.



Dodatkowo, zarząd wskazuje, iż w 2019 roku spółka przeprowadziła restrukturyzację swojej działalności, polegającą na wydzieleniu i sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. W wyniku powyższego Orbis S.A. skoncentrowała swoją strategię i działalność na hotelach stanowiących własność lub dzierżawionych przez spółkę. Dalszy rozwój tej działalności wymagał będzie prowadzenia kapitałochłonnych inwestycji obejmujących nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów hotelowych, zaznaczono.



"Z uwagi na powyższe okoliczności, mając na celu pozostawienie w Orbis S.A. środków niezbędnych do spłaty pierwszej transzy obligacji, zabezpieczenie sytuacji finansowej Orbis S.A. w okresie epidemii koronawirusa i stopniowe wychodzenie z kryzysu, jak również mając na względzie potencjalne prowadzenie inwestycji rozwojowych w późniejszym okresie, zarząd Orbis S.A. rekomenduje zatrzymanie w spółce całego zysku wypracowanego w 2019 roku w kwocie 778 676 161,47 zł z przeznaczeniem go na cele statutowe" - podsumowano.



Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W kwietniu br. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.



(ISBnews)