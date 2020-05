Getin Holding ostrożnie optymistyczny ws. wpływu pandemii na portfele kredytowe



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Getin Holding jest ostrożnie optymistyczny co do wpływu pandemii koronawirusa na portfele kredytowe swoich banków na Białorusi, Ukrainie i w Rumunii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding dostrzega już ożywienie akcji kredytowej klientów, w największym stopniu - w Rumunii, dodał.

"Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, można powiedzieć, że jest to kilka procent portfela osób fizycznych na Białorusi, ok. 15% portfela osób fizycznych na Ukrainie i ok. 17% portfela osób fizycznych w Rumunii. Patrząc na to, ile osób skorzystało z tych wakacji, to nie jest rozmiar pandemiczny. Jesteśmy więc dość ostrożnie optymistyczni co do ostatecznego wpływu tej pandemii na nasze portfele" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Wskazał, że dużo jest "krótkich wakacji" kredytowych na Ukrainie i na Białorusi, natomiast w Rumunii wprowadzono regulacje umożliwiające wakacje kredytowe do 9 miesięcy i w tym kraju odnotowano więcej wniosków o wakacje na 6 miesięcy.

Zapowiedział, że realna ocena zachowań tych portfeli będzie możliwa pod koniec II kwartału.

"Jeśli chodzi o aktywność klientów, na Białorusi jeszcze jest sporo obaw i tam aktywność jest mniejsza, tam sytuacja pandemiczna jest trudna. Jeśli chodzi o Ukrainę, sytuacja jest zbliżona charakterystyką do polskiej sytuacji i tam widzimy powolny powrót klientów do aktywności. Natomiast chyba najbardziej wyraźne odmrożenie widzimy w Rumunii, gdzie już widzimy, że maj będzie bardzo dobry, np. w kredycie hipotecznym. Tam aktywność wraca bardzo szybko" - powiedział prezes.

"Pamiętajmy, że lockdown wygenerował jakąś porcję odłożonego popytu i potrzeby nie zniknęły, ludzie dalej żyją, kontynuują pewne procesy, w tym inwestycyjne. Widać już, że wraca ożywienie" - podkreślił.

Według niego, fala zapotrzebowania na działania restrukturyzacyjno-pomocowe w portfelach spółek z grupy została już przepracowana.

"W tej chwili działamy mniej więcej normalnie. Wznawiamy aktywne kredytowanie, w szczególności w Rumunii i na Ukrainie - w tych krajach nigdy nie zatrzymaliśmy się. Na Białorusi był okres kilku tygodni praktycznie minimalnego kredytowania, teraz powoli to odmrażamy" - stwierdził Kaczmarek

Prezes zwrócił też uwagę, że pomimo pandemii koronawirusa, w I kw. 2020 r. wszystkie spółki z grupy były "na plusie", niektóre poprawiły wyniki z zeszłego roku. "Nie mamy prawa narzekać na ich performance" - stwierdził.

"Wszystkie nasze banki są płynne, niektóre z dużym zapasem - nie mamy z tym problemów" - zapewnił także Kaczmarek.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)