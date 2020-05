Accenture: Polacy mogliby zaoszczędzić blisko 1 mld zł na wymianie walut



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Brak wiedzy wśród klientów indywidualnych na temat dostępnych opcji wymiany walut, zbyt wysokie koszty i długi czas realizacji transakcji w kantorze bankowym w ocenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to główne wnioski płynące z najnowszego badania pt. "Rynek wymiany walut w Polsce. Od cinkciarzy do fintechów" zrealizowanego przez Accenture.

"Badanie przeprowadziliśmy zarówno na klientach indywidualnych, jak również w sektorze MŚP. Chcieliśmy poznać preferencje oraz poziom wiedzy dotyczący transakcji walutowych i zidentyfikować obszary, które mogą zapewnić przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną i przyczynić się do rozwoju rynku. Wzięliśmy pod uwagę potencjał biznesowy wymiany walut, zwyczaje płatnicze oraz zaawansowanie cyfrowe użytkowników" - powiedział Senior Manager, Capital Markets, Accenture Michał Bazarnik, cytowany w komunikacie.

Jak podaje Accenture, w 2019 roku wielkość obrotów na rynku walutowym w Polsce szacowano na niecały 1 bln zł. Do 2022 roku prognozowany jest jego wzrost o około 80 mld zł. Na rynku, który polega jedynie na wymianie jednej waluty na drugą, firmom trudno konkurować ze sobą samym produktem. Ważną rolę w procesie odgrywa oczywiście cena, lecz równie istotne są usługi dodatkowe, towarzyszące wymianie walut, podkreślono.

Najczęstszą potrzebą walutową Polaków są płatności kartą lub gotówką podczas wyjazdów zagranicznych - 49% spośród ankietowanych wskazało to jako cel wymiany waluty. 37% badanych dokonało zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, a 33% otrzymało środki pieniężne zza granicy.

Szacuje się, że udział innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań w całkowitych obrotach walutowych wynosi w Polsce ponad 5%; ponad 20% wymiany walutowej odbywa się nadal w kantorach stacjonarnych, chociaż ich udział w rynku spada. 34% ankietowanych uważa, że kantory stacjonarne oferują najtańszą wymianę gotówki. Chociaż badanie Accenture pokazuje, że wymiana w kantorach internetowych (bankowych i niebankowych) może być dużo tańsza. Dla 70% przebadanych kurs wymiany jest bardzo istotny.

Według szacunków Accenture, Polacy korzystając z nowoczesnych narzędzi wymiany walut zaoszczędziliby 910 mln zł. Oszczędności te obliczone zostały jako: łączny obrót w 2019 roku w kantorach stacjonarnych wyrażony w EUR pomnożony przez połowę różnicy spread'ów z kantorów stacjonarnych i internetowych kantorów niebankowch/bankowych/Revoluta.

"54% firm dokonuje wymiany walut kilka razy w tygodniu, a aż trzy na cztery przedsiębiorstwa przeprowadzają tego typu operacje raz w tygodniu lub częściej. Podmiotem, który decyduje o sposobie dokonania transakcji jest dział finansowy lub księgowy. W MŚP najczęściej wykorzystywane do wymiany walut są usługi bankowe. Część przedsiębiorstw korzysta także z usług firm transferowych, kantorów stacjonarnych czy fintechów. Młode firmy, częściej wykorzystują w swoich transakcjach usługi niebankowe - kantory internetowe lub fintechy" - czytamy także.

Niezależnie od wybranego narzędzia, 80% firm docenia możliwość dokonania transakcji w Internecie. Taki sam odsetek deklaruje, że ważna jest dla nich możliwość dokonania transakcji przez aplikację mobilną. W opinii przedsiębiorców banki muszą popracować nad ofertą. 47% ankietowanych zwraca uwagę na wysokie koszty wymiany, 42% na szybkość transakcji i czas, w jakim pieniądze trafiają do kontrahentów, wskazano dalej.

"Banki powinny dążyć do uproszczenia zasad realizacji przelewów międzynarodowych, udostępnienia możliwości śledzenia przelewów oraz docelowo zapewnić ich realizację w trybie online" - powiedział Managing Director, Accenture Karol Mazurek, cytowany w komunikacie

Jego zdaniem, aby rynek walutowy prężnie się rozwijał, dostawcy usług wymiany walut powinni wziąć sobie do serca wnioski płynące z badania.

"Wśród klientów indywidualnych ogromne znaczenie mają działania edukacyjne oraz marketingowe, które będą walczyć z fałszywymi przekonaniami dotyczącymi atrakcyjności wymiany walut w kantorach stacjonarnych. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i MŚP duże znaczenie ma wygoda, szybkość oraz transparentność transakcji. Klienci cenią możliwość śledzenia transakcji, przejrzystość naliczanych opłat oraz możliwość zawarcia transakcji online lub poprzez aplikację mobilną. Z uwagi na bardzo zróżnicowane sytuacje, które towarzyszą wymianie walut, ważna jest personalizacja oferty oraz wykorzystanie big data w procesie tworzenia usług i uwzględnienie w niej rozwiązań zapewniających maksimum korzyści klientom końcowym. Korzystne dla usługodawców może być również tworzenie ekosystemów usług i partnerów np. z zagranicznymi platformami e-commerce, biurami podróży czy dostawcami systemów finansowo-księgowych dla firm. Organizacje powinny również wykorzystać możliwości, jakie daje dyrektywa PSD2 oraz rozwijające się międzynarodowe alianse dotyczące płatności walutowych realizowanych w czasie rzeczywistym" - dodał Mazurek.

(ISBnews)