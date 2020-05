Weber z MI: W tym roku co najmniej 15 przetargów na budowę obwodnic



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi co najmniej 15 przetargów na budowę obwodnic w ramach rządowego programu, zakładającego budowę 100 obwodnic do 2030 r., zapowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"W tym roku ogłosimy co najmniej przetargów 15 na realizację tych zadań. Tak, że to kolejne środki, które angażujemy w takie obwodnice jak Żodyń, Gostyń, Gryfino, Strzelce Krajeńskie, Brzezie, Wąchock - te przetargi zostaną uruchomione jeszcze w tym roku" - powiedział Weber w Sejmie.

"Na tę chwile mamy podpisanych 71 programów inwestycyjnych, z biegiem czasu będziemy podpisywać kolejne" - zaznaczył.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

(ISBnews)