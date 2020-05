Amica:Inwestycje w br. będą niższe niż zakładane; kluczowe projekty kontynuowane



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Amica spodziewa się, że nakłady inwestycyjne w 2020 r. będą niższe niż zakładane na początku roku ok. 95 mln zł, jednak dopiero po wynikach II kw. zarząd będzie mógł dokładniej oszacować, o ile, poinformował dyrektor finansowy Michał Rakowski. Na razie spółka kontynuuje kluczowe inwestycje.

"Ograniczyliśmy nakłady inwestycyjne, próbując estymować w scenariuszach finansowych, jaki to będzie miało wpływ na spółkę. Do tej pory wydaliśmy ponad 17 mln zł. Inwestycje niezbędne będą kontynuowane, ale trudno powiedzieć do jakiego poziomu ograniczymy nakłady [w całym roku]. Na konferencji rocznej mówiliśmy, że może nawet o 50%, do ok. 50 mln zł" - powiedział Rakowski podczas wideokonferencji.

"My już powoli odmrażamy część projektów" - dodał. Wskazał, że np. wczoraj zarząd "odblokował" dwa zadania inwestycyjne związane z automatyzacją produkcji.

"To [wielkość inwestycji w 2020 r.] będzie mniej [niż założenia], ale dziś nie wiemy, czy o 20% czy 50%. Wolałbym zaczekać do wyników II kwartału" - zakończył CFO.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)