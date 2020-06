OT Logistics ma porozumienia ws. przesunięcia spłaty kredytów i obligacji



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - OT Logistics zawarł aneks do umowy wspólnych warunków zadłużenia pomiędzy spółką a konsorcjum banków, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., umowę zmieniającą do umowy kredytu BGK, na podstawie której ostateczna data spłaty została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., oraz porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu obligacji G z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., podała spółka.

"Przesunięcie terminów spłaty ww. zadłużenia finansowego do dnia 30 czerwca 2020 r. ma na celu zapewnienie emitentowi dodatkowego czasu na finalizację procesu uzgodnień warunków dalszej współpracy z wierzycielami finansowymi, w szczególności przedłużenia terminu spłaty zadłużenia objętego umową wspólnych warunków, umową kredytu BGK oraz obligacjami G do dnia 30 kwietnia 2021 r. (kiedy to przypada również ostateczna data wykupu obligacji serii H wyemitowanych przez emitenta (obligacje H)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto spełniły się warunki zawieszające wejścia w życie zmian do warunków emisji obligacji H przewidzianych w uchwale nr 3 oraz w uchwale nr 4 zgromadzenia obligatariuszy obligacji H podjętych 29 maja 2020 r., przewidziane w paragrafie 2 każdej uchwał.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

