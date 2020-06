"Orange Polska zawsze oferuje klientom indywidualnym i biznesowym usługi łączności oparte na sieciach najnowszych generacji: światłowodach, 4G, wkrótce również 5G. Pandemia koronawirusa opóźniła proces przydzielenia w Polsce pasm przeznaczonych do budowy 5G w Europie. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się dać użytkownikom możliwość zrobienia pierwszego kroku w odkrywaniu sieci 5G na częstotliwościach, jakie posiadamy. Co szczególnie istotne, wraz z uruchomieniem sieci zaproponujemy klientom smartfony, które będą współdziałać z tą technologią i pozwolą od razu korzystać z nowej sieci" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.



Dodał, że jest to pierwszy krok na drodze do 5G.

"Aby tam dotrzeć, potrzebujemy częstotliwości. Dlatego mamy nadzieję, że proces przydziału pasma ruszy wkrótce, abyśmy mogli sprawnie i z korzyścią dla polskiej gospodarki zbudować sieć nowej generacji" - dodał prezes.



Operator kończy modernizację sieci, która pozwoli na uruchomienie #hello5G na 1600 stacji bazowych. Będzie ona dostępna między innymi w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Katowicach. W zasięgu #hello5G znajdzie się blisko 6 mln osób, podano także.



"Do uruchomienia nowej usługi posłuży pasmo 2100 MHz, obecnie wykorzystywane głównie dla potrzeb 4G LTE. Dzięki prowadzonemu od dwóch lat refarmingowi i zmienionemu sposobowi zarządzania zasobami sieciowymi, operator mógł przeznaczyć część tego pasma na potrzeby #hello5G. To pierwszy etap budowy sieci 5G. Wraz z uruchamianiem kolejnych etapów, w oparciu o częstotliwości przeznaczone dla 5G w Europie, możliwości tej sieci będą coraz większe, zarówno dla zastosowań konsumenckich, jak i biznesowych" - czytamy dalej.



Pasmo 2100 MHz, wykorzystane teraz do uruchomienia sieci #hello5G, w przyszłości posłuży przy budowaniu kompleksowej, sieci 5G, pomagając m.in. poprawić jej zasięg wewnątrz budynków. Jednocześnie, Orange Polska intensywnie przygotowuje się do uruchomienia sieci 5G w pasmach wskazanych do tego na poziomie Unii Europejskiej, testując dostępne na rynku rozwiązania. Od jesieni 2019 r. trwają próby terenowe w paśmie 3,5 GHz, a od roku - w paśmie 26 GHz, podsumowano w materiale.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

>>> Polecamy: Prof. Krawczyk o lęku przed 5G: ludzie boją się tego, co nieznane, co zmieni ich życie [WYWIAD]