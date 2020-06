Ghelamco chce przeprowadzić ofertę publiczną obligacji za max. 110 mln zł



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Ghelamco Invest podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 obligacji serii PPP1 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł oraz do 350 000 obligacji serii PPP2 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka.

"Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej, która będzie wynosiła 6,1%. Cena emisyjna jednej obligacji będzie różniła się w zależności od dnia złożenia zapisu. Okres przyjmowania zapisów rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. i będzie trwał do 26 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Data wykupu obligacji przypada na 15 stycznia 2024 r., są one zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, emitowane w ramach ustanowionego przez spółkę VIII Publicznego Programu Emisji Obligacji, objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 27 lutego 2020 r., oraz suplementem nr 1 do prospektu zatwierdzonym przez KNF 20 maja 2020 r.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.

(ISBnews)