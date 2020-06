Strategiczne zmniejszenie liczby kontaktów może obniżyć wskaźnik zachorowań oraz spłaszczyć krzywą w większym stopniu, niż może to uczynić dystansowanie społeczne – wynika z badań, których wyniki opublikowano na łamach „Nature Human Behavior”.

Czasowe ograniczenie kontaktów tylko do tych osób, do których jesteśmy podobni, np. do mieszkających w naszym sąsiedztwie oraz ograniczenie dalszych, okazjonalnych kontaktów jest skuteczniejsze niż tzw. dystansowanie społeczne.

„Strategiczne ograniczenie kontaktów może mocno zwiększyć efektywność dystansowania społecznego i jednocześnie wprowadza możliwość jakiegokolwiek kontaktu przy niższym ryzyku” – komentuje Per Block z oksfordzkiego Wydziału Socjologii, autor artykułu.

Tzw. dystansowanie strategiczne może zmniejszyć psychologiczne i gospodarcze szkody przedłużającego się lockdownu, pomagając jednocześnie w ograniczaniu rozprzestrzeniania się choroby – uważają autorzy badania. Ludzie będą skłonni do przestrzegania takich ograniczeń w większym stopniu niż w przypadku całkowitej izolacji – dodają.

