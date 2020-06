Źródło: Magazyn - eDGP

Co będzie dalej? To pytanie, które dla przyzwoitości winni sobie stawiać wszyscy podejmujący decyzje o skutkach wykraczających poza „tu i teraz”. Nie chodzi tylko o wybór zawodu czy kredyt, ale – może przede wszystkim – o decyzje, które mają większy wpływ na innych niż na nas i w horyzoncie dłuższym niż proces trawienia. Jak ktoś, kto decyduje o innych – np. ustalając politykę gospodarczą – może to robić w sposób przemyślany i sprawiedliwy?