Jean-François Fallacher odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska



Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Jean-François Fallacher zaakceptował propozycję nominacji na prezesa Orange Hiszpania i odejdzie ze stanowiska prezesa Orange Polska z dniem 1 września 2020, podał operator.

"W dniu dzisiejszym Jean-François Fallacher poinformował Orange Polska, że zdecydował się zaakceptować propozycję Grupy Orange objęcia stanowiska prezesa zarządu Orange Hiszpania z dniem 1 września 2020. Jean-François Fallacher pozostanie prezesem zarządu Orange Polska do dnia 31 sierpnia 2020. Rada nadzorcza Orange Polska wybierze następcę Jean-François Fallacher nie później niż 1 lipca 2020" - czytamy w komunikacie.

Przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska Maciej Witucki, powiedział, że w ciągu ostatnich czterech lat Jean-François Fallacher razem pozostałymi członkami zarządu Orange Polska wprowadził spółkę z sukcesem z powrotem na ścieżkę wzrostu.

"Wieloletni trend spadków przychodów i rentowności operacyjnej został odwrócony i Orange Polska udowodniła, że jest w stanie znów rosnąć. Było to konsekwencją dobrej implementacji ambitnej strategii Orange.one, której celem było stworzenie modelu biznesowego trwale generującego wartość. Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania całego zespołu menadżerskiego. Dziękuję Jean-François Fallacher za jego ogromne zaangażowanie i życzę sukcesów w realizacji nowych wyzwań" - powiedział Witucki cytowany w komunikacie.

"Jestem bardzo zadowolony, że Jean-François Fallacher zaakceptował propozycję objęcia funkcji prezesa zarządu Orange Hiszpania i chciałbym pogratulować mu tego awansu. Hiszpania jest drugim największym rynkiem działalności Grupy Orange w Europie. Jest to wyraz uznania wysokich kwalifikacji menadżerskich Jean-François i jego osiągnięć jako prezesa Orange Polska i wcześniej prezesa Orange Rumunia. Życzę mu wszystkiego najlepszego w jego nowej roli" - dodał zastępca prezesa Grupy Orange na Europę oraz członek rady nadzorczej Orange Polska Ramon Fernandez, cytowany w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)