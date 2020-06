Drageus Games: Premiera gry 'The Great Perhaps' na Nintendo Switch - 10 lipca



Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Gra "The Great Perhaps" na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje 10 lipca 2020 r., podał Drageus Games.

"Zarząd Drageus Games informuje iż otrzymał potwierdzenie od Nintendo o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry 'The Great Perhaps' na konsolę Nintendo Switch na dzień 10 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych, jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od stycznia 2020 r.

(ISBnews)