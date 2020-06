Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas poniedziałkowego briefingu na nowym przystanku, dla mieszkańców powstających w okolicy osiedli będzie on oferował bezkonkurencyjną formę transportu do centrum miasta w stosunku do innych środków komunikacji zbiorowej.

„Kolej aglomeracyjna to jest przyszłość we wszystkich większych polskich miastach. Będziemy ją rozwijać wszędzie tam, gdzie istnieją możliwości techniczne” - zapowiedział Adamczyk.

Jak podkreślił stacja w Bronowicach, jest kolejną dużą i bardzo oczekiwaną przez pasażerów inwestycją przekazaną do dyspozycji podróżnych w ostatnim czasie. „Oddajemy do użytku kolejną inwestycję, rozpoczętą przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziś potwierdzamy, że można skutecznie likwidować wykluczenie komunikacyjne i skutecznie realizować inwestycje kolejowe” - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Z nowego przystanku od niedzieli można podróżować pociągiem w kierunku Katowic, Rzeszowa, Krzeszowic, Oświęcimia, Trzebini, Wieliczki, Wodzisławia Śląskiego, a także w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej - do Krakowa Głównego i lotniska Kraków. Dojazd do centrum miasta zajmuje 8 minut, a na lotnisko 10 minut. Na przystanku będzie się zatrzymywało ponad 130 składów.

„Cała okolica to wielki plac budowy osiedli mieszkaniowych, co oznacza, że jest tu potencjał rozwojowy” - ocenił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Przystanek Kraków Bronowice znajduje się przy ul. Armii Krajowej, w rejonie gdzie krzyżują się linie kolejowe w kierunku Kraków Airport i Katowic. Na zlecenie PLK wybudowane zostały cztery perony. Platformy zlokalizowane na dwóch różnych wysokościach połączone są przejściem podziemnym, w którym przewidziano lokale usługowe. Dogodny dostęp do pociągów zapewniają schody ruchome i windy.

Dzięki ścieżkom naprowadzającym i nawierzchni o zróżnicowanej strukturze przystanek jest dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na perony można dostać się trzema wejściami – od strony ul. Armii Krajowej, Radzikowskiego i Bronowickiej.

Przystanek powstał w ramach kończącej się modernizacji krakowskiego odcinka linii E30 w kierunku Katowic. Inwestycja o wartości ponad 250 mln zł jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.(PAP)

autor: Rafał Grzyb