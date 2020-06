"Pilotaż jest częścią prac badawczo-rozwojowych, które prowadzimy w Grupie PKP nad rozwojem elektromobilności oraz tzw. transportu na ostatniej mili z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych. Najlepszym sposobem przed wdrożeniem docelowych rozwiązań jest ich sprawdzenie w rzeczywistości, stąd pomysł na przeprowadzenie testów na jednej z bardziej malowniczych tras rowerowych na Pomorzu. Tak jak każdy projekt badawczy po zakończeniu testów zostanie poddany weryfikacji i ewentualnym usprawnieniom, a naszym głównym celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań. Po zakończeniu pilotażu przeprowadzone zostaną analizy, a podejmując dalsze decyzje biznesowe, będziemy brali pod uwagę także opinie użytkowników przekazywane za pośrednictwem ankiet" - powiedział członek zarządu Mirosław Antonowicz, cytowany w komunikacie.



Pierwsza stacja ładowania małych pojazdów elektrycznych (rowery i hulajnogi elektryczne), na której będzie można podładować również urządzenia mobilne, została ustawiona przy dworcu we Władysławowie, a kolejna już wkrótce zostanie uruchomiona w Helu. Docelowo na każdej ze stacji znajdzie się 10 rowerów elektrycznych, a obecnie we Władysławowie do dyspozycji turystów i mieszkańców jest 20 pojazdów. Będą mogli z nich skorzystać wszyscy zainteresowani po uiszczeniu opłat wskazanych w cenniku usługi, za pomocą aplikacji w systemie Android. Koszt godziny jazdy na elektrycznym rowerze wyniesie 20 zł, przy czym minimalna kwota, jaką trzeba będzie zasilić konto, to 40 zł, podano także.



"Rozpoczynając rok temu projekt badawczy w PKP Telkol, postawiliśmy sobie za cel wsparcie polskiej branży elektromobilności i wypracowanie rozwiązań, które mogłyby z powodzeniem być wykorzystywane w przyszłości na rynku komercyjnym. Oddajemy w ręce użytkowników sprzęt i usługę dotychczas niekojarzone z koleją. Liczymy na szczere opinie i komentarze, co pozwoli dostarczyć naszym klientom usługę, z której wszyscy będziemy zadowoleni, a która poprawi dostęp do stacji i dworców kolejowych, co przełoży się na zwalczanie wykluczenia komunikacyjnego" - dodał prezes zarządu PKP Telkol Mirosław Gilarski.



Do dyspozycji chętnych zostało oddanych łącznie 20 jednośladów elektrycznych V generacji, które przy wspomaganiu elektrycznym mogą rozwinąć prędkość do 25 km/h. Dla mniej wprawionych użytkowników pojazdy wyposażono w system wsparcia jazdy posiadający trzy tryby wspomagania. Na w pełni naładowanej baterii można przejechać 100 km. Jazda na rowerze jest możliwa również bez wykorzystania silnika elektrycznego przy użyciu siły własnych mięśni. Po skorzystaniu z roweru należy go odstawić na jedną ze stacji. Trasa rowerowa łącząca Hel i Władysławowo liczy ok. 33 km.

Obie modułowe stacje ładowania i parkowania oraz wypożyczania pojazdów to zespół 12 stanowisk dla elektrycznych dwukołowców, tj. rowerów, skuterów i hulajnóg. Połowa miejsc przeznaczona będzie na rowery do wypożyczenia, a pozostałe dla użytkowników z własnymi pojazdami. Każde ze stanowisk dla użytkowników wyposażone jest w specjalną szafkę z zamkiem elektromagnetycznym, otwieraną zdalnie, przy pomocy aplikacji na smartfona.



W środku znajdują się gniazdo 230V/8A do ładowania jednośladów oraz USB 5V/5A do szybkiego zasilenia przenośnego sprzętu elektronicznego, miejsce do przechowywania małego bagażu podręcznego oraz zintegrowana linka zabezpieczająca zaparkowany pojazd przed kradzieżą.



Wdrażany obecnie projekt pilotażowy jest prowadzony w ramach projektu Pilot Maker Elektro ScaleUp, który jest współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego głównym celem jest rozwijanie potencjału elektromobilności w społeczeństwie, a także popularyzacja ekologicznych źródeł transportu. Testy na Półwyspie Helskim są owocem współpracy PKP Telkol ze start-upem TrybEco z Łodzi i wpisują się w działania PKP S.A. na rzecz rozwoju elektromobilności, a także w coraz bardziej popularną ekonomię współdzielenia, zakończono w komunikacie.





