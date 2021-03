Szef resortu zdrowia, zapytany w środę na konferencji prasowej o szczepionkę firmy Johnson & Johnson, podkreślił, że nie jest ona jeszcze dopuszczona. Zaznaczył, że z informacji od Europejskiej Agencji Leków wynika, że pozytywna decyzja zapadnie jeszcze w marcu.

Poinformował, że jeśli chodzi o II kwartał, to Pfizer deklaruje że tygodniowe dostawy, które w tej chwili wynoszą mniej więcej 360 tys., od kwietnia "prawdopodobnie ulegną co najmniej podwojeniu".

Dodał, że również AstraZeneka zapewnienia, "że to, co w pierwszym kwartale mieliśmy jako zobowiązanie, to tak naprawdę będzie w drugim kwartale już wielkością dostawy miesięcznej".

"W kwietniu, maju i czerwcu dostawy – przy optymistycznych założeniach – miesięcznie będą wynosiły już nawet więcej niż 5 mln szczepionek" – powiedział Niedzielski. (PAP)

Autor: Edyta Roś