Grupa K2 odnotowała 24,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2022 r. wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk netto grupy aktywów do zbycia i działalności zaniechanej wyniósł w I kw. br. 0,94 mln zł wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i do zbycia) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 24,24 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 4,97 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA Grupy K2 i Segmentu Marketingowego przeznaczonego do zbycia wyniósł 10,39 mln zł wobec 10,12 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 8,9 mln zł wobec 9,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA Grupy K2 bez tego segmentu wyniósł 7,61 mln zł wobec 7,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 6,16 mln zł wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,41 mln zł w 2022 r. wobec 40,74 mln zł rok wcześniej.

"W sprawozdaniu rocznym za 2022 rok wskazaliśmy biznesy marketingowe jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Czy tak się jednak w ogóle stanie i jaką postać przybierze ewentualna transakcja - tego 'dowiecie się państwo w następnym odcinku'. Na ten moment żadne decyzje nie zostały podjęte, a warunkiem koniecznym do realizacji planu jest, jak w przypadku Oktawave, uzyskanie satysfakcjonującej ceny za biznesy, będące przedmiotem transakcji. Naszą intencją jest zakończenie przeglądu opcji do końca 2023 roku, zatem (nie pierwszy raz) musimy prosić państwa o cierpliwość. Jednak, jak pokazuje historia naszych wyników i notowań w ostatnich trzech latach - w przypadku Grupy K2 cierpliwość raczej się opłaca" - napisał prezes Paweł Wujec w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 12,61 mln zł wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 53,41 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)