Podniesienie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł z 500 zł obecnie wpłynie na wzrost PKB w roku przyszłym o 0,2 pkt proc., poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Natomiast szacowany średnioroczny wskaźnik inflacji ma być - ze względu na to świadczenie - wyższy o 0,1 pkt proc.

Dzisiaj rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2024r. ze wzrostem PKB na poziomie 3% i średnioroczną inflacją - 6,6%

"Aktualizacja co do założeń projektu budżetu państwa dotyczy właściwie wyłącznie uwzględnienia skutków dla tych wskaźników makroekonomicznych wdrożenia wejścia w życie od stycznia 2024r. programu 800 plus" - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

"Ten program ma dwa elementy oddziaływania; to przede wszystkim jest wpływ na wzrost PKB - to jest 0,2 pkt proc. w roku 2024, 0,1 pkt proc. dla inflacji" - dodała.

Na początku czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu ustawy o podwyższeniu świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że intencją rządu jest, by ustawa została przyjęta przez Sejm obecnej kadencji.