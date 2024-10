Pytania o plany rodzinne podczas rekrutacji

Z badania Pracuj.pl wynika, że czworo na 10 Polek i Polaków przyznaje, że decyzja o zmianie miejsca zatrudnienia niesie ze sobą stres. Jeszcze więcej, bo 55 proc. osób odczuwa stres związany z kontaktem z rekruterem i 56 proc. – z rozmową kwalifikacyjną. Autorzy badania zwrócili uwagę, że wobec takich danych jakość procesu rekrutacyjnego oraz jego sprawny i szybki przebieg są istotne nie tylko z punktu widzenia kandydata – sprzyjają bowiem obniżeniu poziomu odczuwanego przez niego stresu – ale i pracodawcy.

Zaznaczyli jednak, że uczestnicy badania wciąż spotykają się z pytaniami od rekruterów, które nie powinny – lub wręcz, zgodnie z prawem, nie mogą paść. Co czwarty respondent - w tym 32 proc. kobiet i 19 proc. mężczyzn przyznał, że w trakcie procesu rekrutacyjnego otrzymał pytanie o plany rodzinne, zaś 24 proc. spotkało się podczas rekrutacji z niesprawiedliwym traktowaniem ze względu na wiek. Niezgodności informacji przedstawianych na rozmowie kwalifikacyjnej z tymi zapisanymi w ofercie pracy doświadczyło 36 proc. respondentów, a 44 proc. - braku kontaktu ze strony rekrutera, mimo wcześniejszej zapowiedzi.

Z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym po rozmowie kwalifikacyjnej zrezygnowało 42 proc. osób, a 82 proc. respondentów, w tym 85 proc. kobiet i 78 proc. mężczyzn przyznało, że oczekuje w ofertach pracy informacji o zarobkach.

Znaczenie profesjonalizmu w procesie rekrutacyjnym

Z danych Pracuj.pl wynika, że niemal jeden na pięciu kandydatów poszukuje nowej pracy ze względu na złą atmosferę panującą w ich obecnym miejscu zatrudnienia. "Dlatego też warto zadbać o przebieg procesu rekrutacji – przede wszystkim o to, by był on profesjonalny i gwarantował poszanowanie każdej ze stron, niezależnie od jego wyniku. Rekruterzy muszą też pamiętać o tym, że proces ten podlega pewnym regulacjom prawnym, na przykład w zakresie pytań, które można zadać kandydatowi, by nie doszło do dyskryminacji - to reguluje kodeks pracy" - wskazała ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl Konstancja Zyzik.

Zwróciła uwagę, że dane, o jakie może prosić i przetwarzać pracodawca, określa RODO. Wśród podstawowych informacji wymieniła: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. "Kandydat może zostać poproszony o udzielenie innych, dodatkowych informacji, o ile jest to uzasadnione w oparciu o zakres wykonywanych obowiązków. W przeciwnym wypadku może odmówić udzielenia informacji" - dodała.

Nadużycia i trudności w rekrutacji związane z wiekiem

Autorzy raportu poinformowali, że i bez pytań o kwestie wrażliwe, procesy rekrutacyjne bywają polem do nadużyć dla pracodawców – i to na wielu płaszczyznach. W kontekście poszukiwania pracy 33 proc. kandydatów odczuwa trudności ze względu na swój wiek. Może tu więc chodzić - zdaniem autorów badania - np. o faworyzowanie osób w innym wieku, a w przypadku osób młodszych od innych kandydatów – podważanie kompetencji. "Może również pojawić się argument o potencjalnym braku dopasowania do reszty zespołu, jeśli kandydat odbiega od niego istotnie pod względem wieku: jest znacznie młodszy lub starszy" - wskazano.

Niektórzy uczestnicy badania przyznali, że doświadczyli dyskryminacji również na tle płci. Takie doświadczenia deklarują częściej kobiety (8 proc. badanych) niż mężczyźni (5 proc.). Skarżą się one na inne traktowanie przez pracodawców oraz trudności wynikające z tego, że w wykonywanym zawodzie obserwuje się przewagę innej płci. 26 proc. badanych (również z przewagą kobiet – 30 proc. wobec 21 proc. mężczyzn) czuje się zniechęconych do wysłania CV, jeśli treść ogłoszenia rekrutacyjnego sugeruje, że jest ono kierowane tylko do osób jednej płci.

Orientacja psychoseksualna jako czynnik dyskryminujący

Autorzy badania zwrócili też uwagę, że 4 proc. respondentów (z odwrotną niż wcześniej proporcją: 3 proc. kobiet i 5 proc. mężczyzn) odczuło trudności ze względu na swoją orientację psychoseksualną. "Chodzi tu więc o osoby utożsamiające się z mniejszością LGBTQIA+, które mogą podzielać obawy o nierówne traktowanie lub doświadczyły dyskryminacji ze strony pracodawców" - dodano.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu br. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2 tys. 59 Polaków w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana, biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania jego uczestników. (PAP)