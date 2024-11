Niewysłuchanie zadanego pytania i udzielenie niewłaściwej odpowiedzi to główny „absolutny” sygnał ostrzegawczy, jaki Gillian Munson, dyrektor finansowy Vimeo, widzi u kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych.

„Czasami ludzie tak się spieszą, aby zakończyć rozmowę, że nie słuchają uważnie pytania i nie odpowiadają na nie”, mówi Munson CNBC Make It.

Nawet jeżeli kandydat z jakiegoś powodu nie chce odpowiedzieć wprost na zadane pytanie, to nie powinien go ignorować, ale odnieść do niego swoją odpowiedź, radzi Munson.

Aktywne słuchanie jak supermoc

Według Sarah Sarkis, psycholog i starszej dyrektor ds. psychologii wydajności w Exos, osoby osiągające wysokie wyniki wyróżniają się na tle innych w miejscu pracy dzięki silnym umiejętnościom aktywnego słuchania.

Aktywne słuchanie jest „jak posiadanie supermocy”, powiedziała CNBC Make It Sarkis. „Możesz osiągnąć o wiele więcej, gdy ludzie, z którymi pracujesz, czują się widziani, słyszani i wspierani”.

Pytania rzucające światło na kandydata

Poza sprawdzaniem, czy kandydat aktywnie słucha, Munson zadaje również pytanie, które uważa za odkrywcze. W ocenie Munson pytanie: "gdybym mogła hipotetycznie porozmawiać z twoim ostatnim szefem i zapytać go, co o tobie myśli, jaka byłaby jego odpowiedź?", skłania ludzi do zastanowienia się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami i może dać okazję do zademonstrowania swojej autentyczności.

Odpowiedź na inne pytania, które Munson często zadaje kandydatom, "dlaczego wybrali szkołę, którą ukończyli, lub poprzednią pracę" w jej ocenie rzuca światło na to, w jaki sposób kandydat podejmuje decyzje, i daje wskazówki o w tym, jak kandydat pracuje każdego dnia.