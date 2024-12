Afrykańskie przywództwo w globalnej grupie

Reklama

To pierwszy raz, kiedy przewodnictwo nad tą grupą trafia do Afryki, która jest najmłodszym kontynentem na świecie, gdzie około 70 proc. populacji to osoby poniżej 30. roku życia. A według Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba ta będzie nadal rosła do 2050 r.

Przed RPA prezydencja trafiała również do krajów z umownego Globalnego Południa; w mijającym roku sprawowała ją Brazylia, w 2023 r. Indie, a rok wcześniej Indonezja.

Reklama

Priorytety RPA na G20: solidarność i rozwój

„Wykorzystamy ten moment, aby mocniej włączyć priorytety rozwojowe kontynentu afrykańskiego i Globalnego Południa do porządku obrad G20” – powiedział prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa, przejmując przewodnictwo od prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy. Zapowiedział, że tematami przewodnimi G20 dla RPA będą: solidarność, równość i zrównoważony rozwój.

Rola G20 w globalnej gospodarce

G20 to obecnie 19 krajów, Unia Europejska oraz od września 2023 r. Unia Afrykańska. Członkowie tej grupy wytwarzają ponad 80 proc. światowego PKB i odpowiadają za 75 proc. światowego handlu.

Następstwo prezydencji w G20: RPA do USA

W grudniu przyszłego roku RPA przekaże prezydencję Stanom Zjednoczonym. (PAP)

tebe/wr/