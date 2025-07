Majątek prezydenta Dudy ujawniony. Znamy konkrety i liczby

Z opublikowanego w poniedziałek przez Sąd Najwyższy oświadczenia majątkowego prezydenta Andrzeja Dudy za 2024 r. wynika, że zgromadził on oszczędności w wysokości ok. 150 tys. zł, ok. 400 euro i ok. 1500 dolarów amerykańskich. Prezydent posiada też lokal mieszkalny oraz działkę o powierzchni 325 mkw.