Prezydent o swej decyzji poinformował w poniedziałek na spotkaniu z ekspertami Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju podsumowującym dotychczasową działalność prac tego gremium – zaznaczyła Kancelaria Prezydenta w komunikacie opublikowanym w internecie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Sieci Kardiologicznej

Ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) ma być realizacją reformy zapisanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Nowy model opieki kardiologicznej, jednakowe standardy dla wszystkich pacjentów

Zakłada wprowadzenie w całym kraju nowego modelu organizacji opieki kardiologicznej, co ma podnieść skuteczność leczenia chorób układu krążenia. Każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, ma otrzymać opiekę kardiologiczną opartą na jednakowych standardach. System ma elastycznie odpowiadać na potrzeby pacjentów i zapewnić im ciągłość leczenia na etapach diagnostyki, leczenia kardiologicznego, rehabilitacji i dalszego leczenia w poradniach specjalistycznych, w podstawowej opiece zdrowotnej lub w opiece długoterminowej.

Trzystopniowa opieka kardiologiczna

KSK będzie miała trzy poziomy zabezpieczenia. Na pierwszym (OK I) pacjent ma mieć zapewnioną podstawową diagnostykę kardiologiczną. Na drugim (OK II) – koordynację i ciągłość opieki kardiologicznej, w tym kompleksową diagnostykę kardiologiczną, leczenie kardiologiczne, w tym z zakresu kardiologii interwencyjnej i leczenia ostrych zespołów wieńcowych, oraz dostęp do rehabilitacji kardiologicznej. Na trzecim poziomie (OK III) ma być zapewniona koordynacja i ciągłość opieki kardiologicznej oraz będą przeprowadzane najbardziej skomplikowane procedury medyczne, np. z zakresu kardiochirurgii.

Podmioty lecznicze mają trzy lata na przystąpienie do KSK

Podmioty lecznicze będą miały trzy lata na spełnienie wymagań przystąpienia do KSK na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki kardiologicznej. Pierwsza kwalifikacja zostanie przeprowadzona nie później niż sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy. Kwalifikacji ośrodków kardiologicznych będzie dokonywał prezes NFZ.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z wyjątkami wskazanymi w ustawie.