"Tutaj rozgrywa się nasza przyszłość"

Premier wziął udział w sobotę, razem z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na pokładzie „Daru Młodzieży” przy molo.

Szef rządu zaznaczył, że cała Polska, w tym jego rząd, ze skupieniem patrzy na Bałtyk. - Tutaj rozgrywa się nasza historia, po raz kolejny w dziejach. Tutaj rozgrywa się nasza przyszłość - powiedział, wskazując, że ta przyszłość w dużej mierze będzie zależeć od przyszłych absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa, wielkie inwestycje infrastrukturalne

- To tu: w Gdańsku, w Gdyni i trochę dalej w Szczecinie, w Świnoujściu, Polska wygrywa tę wielką konkurencję, jeśli chodzi o porty na Bałtyku. Stajemy się – i nie ma w tym ani grama przesady – portową potęgą na Bałtyku. To tu, nad polskim Bałtykiem, powstają największe energetyczne przedsięwzięcia w historii Polski i jedne z największych w Europie. Farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa, wielkie inwestycje infrastrukturalne, rozbudowa portu - wymienił Tusk.

Przypomniał, że rząd zdecydował o budowie dwóch nowych statków dla polskich uczelni morskich – żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz jednostki szkolno-badawczej dla Politechniki Morskiej w Szczecinie. - Inwestujemy w szeroko pojętą infrastrukturę, wiedzę, bo to jest także kluczowy element naszego bezpieczeństwa - wskazał premier.

Zwracając się do studentów podkreślił, że to od nich zależy, czy Bałtyk stanie się biało-czerwonym morzem. - To w waszych rękach, sercach i umysłach rozegra się przyszłość polskiego Bałtyku - dodał.