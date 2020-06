Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Sonka sfinalizowała port gry z serii "Duke Nukem 3D" na Nintendo Switch, podała spółka. Wydawcą gry będzie Gearbox Publishing, który zapowiedział premierę na 23 czerwca 2020 r.

"Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour" to odświeżona wersja jednej z najpopularniejszych gier wideo w historii. Sonka usprawniła tę wersję gry, dodając funkcje specyficzne dla konsoli Nintendo Switch, m.in. celowanie ruchem (motion aiming), wibracje HD czy różne funkcje rozgrywki sieciowej, poinformowano.

"'Duke Nukem 3D' to gra mojego dzieciństwa (chociaż, cóż, zdecydowanie NIE JEST przeznaczona dla dzieci), jedna z pierwszych, jakie posiadałem na Playstation. Cieszymy się, że dzięki naszej pracy nowe pokolenie będzie mogło poznać 'Duke'a', a starsi gracze odświeżyć swoje wspomnienia na nowej konsoli Nintendo. Jest to prawdopodobnie najlepsza wersja tej gry, z wydajnością większą niż na Xbox One i wieloma dodatkami od nas, takimi jak opcjonalne sterowanie ruchowe, HD Rumble czy możliwość grania multiplayer na paru konsolach, nawet bez internetu. Praca z Gearboxem przebiegała wzorowo, bardzo prawdopodobne jest, że to nie nasz ostatni wspólny projekt" - powiedział CEO Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.

Gra zostanie wydana jednocześnie na rynku amerykańskim, europejskim, australijskim i japońskim, z ceną odpowiednio 9,99 USD i 9,99 euro. W okresie premiery gra dostępna będzie w promocyjnej cenie obniżonej o 50%.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2019 r.

(ISBnews)