Współpraca będzie polegać m.in. na inicjowaniu prac badawczo-rozwojowych i realizowaniu projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Strony ustaliły też, że będą wspólnie aplikować o środki zewnętrzne na prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Ponadto porozumienie przewiduje organizację praktyk dla studentów AGH w Grupie Azoty, a także współpracę w zakresie dydaktyki.



"Obszarem współpracy, w którym widzimy szczególny potencjał, jest rozwijanie technologii zwiększających wydajność energetyczną naszych instalacji. Grupa Azoty co roku zużywa ogromne ilości energii elektrycznej i cieplnej, optymalizacja w tym obszarze pozwala nie tylko zmniejszać koszty, ale przede wszystkim jest działaniem korzystnym dla środowiska" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.



"Umowa z potentatem z branży chemicznej daje Akademii ogromne możliwości. Na tej współpracy skorzysta cała nasza społeczność. Zarówno kadra naukowa, która będzie wspólnie z ekspertami z Grupy Azoty realizować projekty, ale także studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki w jednym z najbardziej innowacyjnych centrów badawczo-rozwojowych w tej części Polski" - dodał rektor elekt AGH prof. Jerzy Lis.



Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica to największa w Polsce uczelnia techniczna, istniejąca od 1919 r. Jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, ale oferuje też możliwość kształcenia na kierunkach humanistycznych.



"Badania i rozwój to jeden z kluczowych obszarów w strategii Grupy Azoty. Cieszymy się, że odpowiadając na oczekiwania wobec naszej branży i wyzwania stojące przed przemysłem chemicznym możemy korzystać ze współpracy z tak renomowaną uczelnią jak Akademia Górniczo-Hutnicza" - podsumował wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)