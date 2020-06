"Pandemia bardzo mocno dotknęła branżę gastronomiczną. Część lokali już się nie otworzyła po odmrożeniu, a inne zmagają się z różnymi trudnościami i wielu restauratorów z pewnością martwi się o przyszłość. W tej sytuacji marki sieciowe Sfinks Polska mają przewagę w postaci rozpoznawalności, dostępu do atrakcyjnych cenowo zakupów centralnych, sprawdzonej oferty i warunków biznesowych w ramach systemów delivery, programu lojalnościowego dla klientów i wielu innych korzyści wynikających z działania w grupie. Partnerstwo franczyzowe z nami jest szansą, by pozostać w branży, ochronić swoje miejsce pracy, a często i miejsce pracy bliskich, bo wiele restauracji to biznesy rodzinne. Stąd nowa, dostosowana do obecnych realiów rynkowych i elastyczna oferta współpracy franczyzowej, oparta o nasze wieloletnie doświadczenie oraz know-how" - powiedziała wiceprezes Dorota Cacek, cytowana w komunikacie.



W nowej ofercie restauratorzy mają możliwość odstąpienia od umowy po pierwszym roku, podano także.



"Program 'Franczyza za 1 zł' dotyczy przekształcenia istniejących lokali gastronomicznych na koncepty Sphinx, Piwiarnia Warki, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy oraz Meta. Każda z tych marek ma określone warunki brzegowe, w tym dotyczące wymagań lokalowych. Różnią się też opłatą wstępną za know-how, która wynosi od 10 do 55 tys. zł" - czytamy dalej.



Sfinks Polska zarządza 177 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 87 restauracji Sphinx (segment casual dining), 61 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining), 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), 12 restauracjami Fabryka Pizzy, 3 lokalami działającymi pod szyldami Meta Seta Galareta i Meta Disco i lokalem Lepione&Pieczone (fast casual dining), podano w komunikacie.



Sfinks Polska jest trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)