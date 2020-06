"Zdecydowaliśmy się zbyć część pakietu posiadanych przez nas akcji w Draw Distance, aby dać możliwość dołączenia do grona jego akcjonariuszy nowym, silnym podmiotom i jeszcze bardziej umocnić akcjonariat spółki. Wśród nich jest fundusz inwestycyjny, który mocno inwestuje w spółki z branży gier wideo. Deklaruje on długoterminową inwestycję w Draw Distance. W najbliższym czasie nie planujemy dalszego zbywania akcji naszej spółki-córki. Wierzymy w strategię rozwoju studia i tak jak do tej pory będziemy wspierać jego rozwój" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.



Przed zawarciem transakcji Bloober Team posiadał 6 629 600 akcji spółki, stanowiących 50,56% w kapitale zakładowym spółki. Po sprzedaży częściowego pakietu Bloober Team jest właścicielem 34,98% akcji Draw Distance.



"Celem Draw Distance jest dalszy dynamiczny rozwój. Cieszymy się, że kolejny Fundusz obdarzył nas zaufaniem i wierzy w nasz model biznesowy. Stawiamy na tworzenie gier z segmentu premium na komputery oraz konsole, ze szczególnym uwzględnieniem Nintendo Switch. Dodatkowo realizujemy prace badawczo-rozwojowe w związku z projektem GameINN, w ramach którego projektujemy narzędzie ułatwiające i przyspieszające prace nad narracją naszych przyszłych produkcji" - powiedział prezes Draw Distance Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.



Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.



(ISBnews)