Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity, poinformowali przedstawiciele spółki, przewoźnika i rządu. W ramach zamówienia do wykonania pozostała jeszcze opcja, obejmująca 10 pojazdów, które trafią do PKP IC w ciągu kilku miesięcy.









"Za nami dostawy 20 lokomotyw, czyli kontrakt podstawowy, który zawarliśmy 25 miesięcy temu. Kontrakt przewiduje jeszcze 10 sztuk w opcji, które będą dostarczone przez kolejne 4 miesiące" - powiedział prezes Newagu Zbigniew Konieczek podczas konferencji prasowej.



W maju 2018 r. PKP Intercity zawarło z Newagiem umowę na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin za 367,62 mln zł. We wrześniu 2019 r. przewoźnik rozszerzył umowę o kolejne 10 pojazdów, zwiększając zgodnie z prawem opcji wartość kontraktu do 551,44 mln zł brutto.



Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)