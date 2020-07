Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Esotiq & Henderson odnotował 5,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,87 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 22,48 mln zł wobec 13,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,85 mln zł w 2020 r. wobec 155 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 4,32 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.

"W tym roku najważniejsza dla nas będzie rentowność. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży i rozwoju sieci salonów, ale będziemy skupiać się na najlepiej rokujących lokalizacjach. Zdecydowanie preferujemy jakość nad ilość. Planujemy powiększenie sieci Esotiq w Polsce o 11 salonów, a poza granicami o 7 salonów" - napisał prezes Adam Skrzypek w liście do akcjonariuszy.

Sieć stacjonarnych salonów na koniec 2019 r. liczyła 304 placówki, w tym 236 sklepów franczyzowych oraz 68 salonów własnych. W Polsce funkcjonowało 271, a za granicą 33 salony - w Niemczech, na Ukrainie, na Łotwie, w Rosji i Mołdawii. Całkowita powierzchnia sprzedażowa Esotiq w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 4,4% i wynosiła 18 667 m2, podano w raporcie.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 155 mln zł w 2018 r.

