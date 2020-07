"Zarząd Sfinks Polska w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 dotyczącego podjęcia uchwały zarządu Sfinks w sprawie emisji akcji serii P w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego informuje, że nie została zawarta żadna umowa objęcia ww. akcji wobec czego powyższa emisja nie doszła do skutku" - czytamy w komunikacie.



Wcześniej tj. w styczniu Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii P wynosiła 1 zł każda akcja, a minimalna liczba akcji serii P - 1 000 000, a maksymalna liczba akcji serii P - nie więcej niż 6 000 000.W połowie stycznia Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i podał, że przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.



Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)