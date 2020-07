"Linie lotnicze mają wdrożyć zaprojektowany przez Comarch system zarządzania lojalnością - Comarch Loyalty Management (CLM), a konkretnie jego wersję dedykowaną branży turystycznej "For Travel". Współpraca pomiędzy firmami została nawiązana w 2018 roku, kiedy to linie lotnicze Saudia poszukiwały nowego dostawcy technologii z wieloletnim doświadczeniem w realizacji dużych projektów lojalnościowych dla linii lotniczych i firm turystycznych" - czytamy w komunikacie.



Saudia wymagała od potencjalnego dostawcy i partnera biznesowego skupienia się na innowacjach i technologii na każdym etapie obsługi klienta, zaznaczono.



"Firma postanowiłam przeprojektować i ulepszyć istniejący program Alfursan. Celem było przekroczenie granic tradycyjnych programów zarządzania lojalnością i wykorzystanie najnowszych technik pozyskania zaangażowania klienta, aby zbudować silniejsze relacje z klientami. Czyli dokładnie to, co Comarch miał do zaoferowania" - czytamy także.



System CLM for Travel to rozszerzona wersja klasycznego systemu CLM, który obejmuje szeroki zakres funkcji zaprojektowanych specjalnie dla profesjonalistów z branży turystycznej, takich jak linie lotnicze Saudia. Dlatego też nowy system pomoże firmie zwiększyć zaangażowanie klientów, zdobyć przewagę konkurencyjną i obniżyć koszty operacyjne. Co więcej, system CLM jest nieustannie rozwijany, co oznacza, że stale dodawane są do niego nowe funkcje, takie jak usługi oparte na lokalizacji i grywalizacja, które z kolei mogą odegrać ważną rolę sprawiając, że oferta będzie świeża i pasjonująca zarówno dla linii lotniczych Saudii, jak i jej klientów, podsumowano w materiale.



Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)