Zysk operacyjny wyniósł 151,54 mln zł wobec 101,64 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 187,36 mln zł wobec 135,5 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 892,75 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 835,43 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 204,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 133,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 723,87 mln zł w porównaniu z 1 616,34 mln zł rok wcześniej.



"Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 7% do poziomu 1 717 mln zł z czego ok. 50% trafiało do naszych klientów na rynkach międzynarodowych. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi wykorzystania mocy produkcyjnych (ponad 90%), relatywnie niskim cenom surowców i wysokiej efektywności operacyjnej osiągnięto 46% r/r wzrost zysku z działalności operacyjnej do kwoty 260 mln zł. Po uwzględnieniu wyniku na działalności finansowej, na którą największy wpływ mają koszty obsługi zadłużenia grupy oraz obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 204 mln zł, co oznacza 53% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 124,26 mln zł wobec 189,51 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.



