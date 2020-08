"Istnieją konkretne kryteria, które muszą zostać spełnione przez banki w zakresie usług informatycznych. Zwykle inwestycje banku w obszarze IT, spełniające wymagania regulatorów rynku to spore wyzwanie. Z kolei profesjonalne ośrodki przetwarzania danych specjalizujące się w dostarczaniu najwyższej jakości usługi IT spełniają odpowiednie normy i posiadają certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość, w tym są na bieżąco poddawane licznym audytom bezpieczeństwa. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zewnętrznego usługodawcę. Polcom gwarantuje nam spełnienie zarówno norm krajowych, międzynarodowych, jak i warunków technicznych. Spełnia także kluczowe wymagania podyktowane przez regulacje unikalne dla sektora bankowego. To wszystko sprawia, że w naszej opinii był to najlepszy z możliwych wyborów – powiedział project manager w obszarze IT w Getin Noble Bank Dariusz Majka, cytowany w komunikacie.

"(...) zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz troska o jakość zarządzania usługami procentuje rozwojem Polcom w kierunku zaawansowanych usług dla sektora finansów. Obecnie wiele instytucji finansowych korzysta z naszych usług. Są to banki z polskim, jak i zagranicznym kapitałem, ale nie tylko. Część instytucji finansowych, z którymi współpracujemy, swoją działalność prowadzi poza Europą, m.in. w Stanach Zjednoczonych" – podkreślił dyrektor handlowy Polcom Mariusz Juranek, cytowany w komunikacie.

Polcom od niemal 30 lat działa na rynku polskim i europejskim. Świadczy przede wszystkim usługi outsourcingu IT, w tym usługi udostępniania mocy obliczeniowej w oparciu o zespół własnych ośrodków przetwarzania danych.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)