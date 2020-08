Zysk operacyjny wyniósł 72,18 mln zł wobec 81,41 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 210,46 mln zł wobec 216,16 mln zł rok wcześniej.



Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła w II kw. br. 13,6% wobec 13,11% rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 196,27 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 6 438,23 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 19,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 115,37 mln zł w porównaniu z 11 921,17 mln zł rok wcześniej.



"Wynik netto Grupy Eurocash za pierwsze półrocze 2020 r. był ujemny i wyniósł -20 mln zł wobec 7 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2020 r. Znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 336,63 mln zł wobec 337,52 mln zł rok wcześniej.



Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła w I poł. br. 13,46% wobec 13% rok wcześniej.



Grupa Eurocash szacuje, że dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły jej wyniki o około 17 mln zł, poddano także.



"Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszej połowie tego roku sięgnęły 221 mln zł, a łączne przepływy pieniężne wyniosły 56 mln zł. Silne przepływy pieniężne pozwalają Grupie kontynuować rozwój zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. W czerwcu Eurocash sfinalizował przejęcie większościowego pakietu akcji Frisco" - czytamy dalej.



Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy Eurocash w I połowie 2020 r. nieznacznie przekroczyła 9 mld zł i była o 0,3% wyższa niż przed rokiem. EBITDA tego segmentu wyniosła 277 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r.



"Pozytywny wpływ na wyniki segmentu hurtowego miała sprzedaż w hurtowniach Cash&Carry, która wzrosła o 4% r/r, a także sprzedaż papierosów i produktów impulsowych, gdzie wzrost przekroczył 7%. Mocnym wsparciem wyników segmentu była także sprzedaż hurtowa do niezależnych sklepów oraz franczyzobiorców. Niższa dynamika sprzedaży ogółem w segmencie hurtowym w pierwszej połowie tego roku wynika przede wszystkim z zakończonego w poprzednim roku kontraktu z Orlenem oraz mniejszego popytu ze strony stacji benzynowych, które w okresie zamrożenia gospodarki po wybuchu pandemii koronawirusa były rzadziej odwiedzane przez konsumentów. Znaczący spadek sprzedaży zanotowaliśmy także w formacie Eurocash Gastronomia - zaopatruje on restauracje i hotele, które przez długi czas pozostawały zamknięte" - wskazał członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.



Rekordowo wysoką sprzedaż Grupa Eurocash odnotowała natomiast na platformie eurocash.pl, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie sklepy w całej Polsce szybkie i wygodne zamawianie towarów online.



"W pierwszym półroczu tego roku klienci Eurocash Dystrybucja zamówili poprzez eurocash.pl towary o wartości 2,1 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Warto odnotować rosnącą popularność aplikacji mobilnej. Wartość towarów zamówionych przez smartfony wyniosła aż 485 mln zł wobec 270 mln zł w pierwszej połowie 2019 r. Trudny okres pandemii pokazał potencjał biznesowy rozwiązań e-commerce B2B. Bezkontaktowe zamawianie i bezpieczny odbiór towarów zostały docenione przez klientów eurocash.pl" - skomentował Owczarek.



Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. platforma eurocash.pl liczyła już blisko 15 tys. użytkowników, z czego 6,5 tys. korzystało z niej przez smartfon.



Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w I półroczu 2020 r. sięgnęła 2,96 mld zł i była o 5% wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. EBITDA segmentu Detal wyniosła 142 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r.



"Pozytywny wpływ na przychody segmentu detalicznego miała sprzedaż prowadzona poprzez sklepy własne i franczyzowe w ramach sieci Delikatesy Centrum. Sprzedaż hurtowa do sklepów franczyzowych w ujęciu LFL w pierwszym półroczu tego roku wzrosła o 10% r/r, a wzrost sprzedaży detalicznej LFL w Delikatesach Centrum sięgnął 6% r/r. Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych, sprzedaż kiosków Inmedio w omawianym okresie była natomiast o ponad 20% niższa niż przed rokiem" - wskazał dyrektor finansowy.



Sprzedaż segmentu Projekty, w ramach którego Grupa Eurocash rozwija innowacyjne formaty detaliczne, takie jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo, w I półroczu 2020 r. sięgnęła 84 mln zł i była ponad 2-krotnie większa niż przed rokiem. Z uwagi na dalszą ekspansję wszystkich tych formatów, wpływ segmentu Projekty na skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu br. wyniósł -21 mln zł wobec -20 mln zł rok wcześniej, podano także.



"Motorem sprzedaży segmentu Projekty była sieć marketów alkoholowych Duży Ben. Ich liczba w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 16 i na koniec czerwca liczyła już 93 sklepy. Cieszy nas także dynamiczny wzrost sprzedaży tego formatu w ujęciu LFL, który wyniósł 16% r/r" - powiedział Owczarek.



Sprzedaż sklepu internetowego Kontigo wzrosła w I półr. br. o 140% r/r.



Projekt mobilnych sklepów ogólnospożywczych abc na kołach powiększył się natomiast w pierwszym półroczu tego roku o 14 pojazdów, do 100. Sprzedaż LFL tego formatu wzrosła w tym okresie o 27% r/r.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 9,59 mln zł wobec 24,51 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami, jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Jest też właścicielem Frisco. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)