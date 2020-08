"Prowadzimy obecnie 8 równoległych projektów. Cztery są w fazie live, 3 w soft launch, a 2 z nich już dostępnie globalnie, a jeden będzie w najbliższym czasie. Natomiast 1 znajduje się w produkcji. Mamy więc 3 projekty, które są lub będą w globalnym testowaniu (global launch) to są gry 'SoliTales', 'Hunting Clash' i 'Flip Houses'. Planujemy budżet marketingowy na poziomie ok 1,5 mln dolarów w skali miesiąca" - powiedział Zużałek podczas wideokonferencji.



Dodał, że spółka do dalszych inwestycji marketingowych w te gry będzie podchodzić elastycznie w zależności od zainteresowania graczy.



Spółka podała w prezentacji, że 27 lipca rozpoczął się test globalny gry "SoliTales", 24 sierpnia rozpoczął się test "Hunting Clash", a test "Flip Houses" zaplanowany jest na wrzesień.



Grupa wciąż oczekuje także na certyfikację gry "Fishing Clash" na rynku chińskim.



"Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby wejść na ten rynek. W tej chwili czekamy na decyzję odpowiednich władz" - dodał prezes.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)