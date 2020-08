Warszawa, 28.08.2020 (ISBnews) - R.Power podpisał z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) z Grupy Erbud umowę na budowę portfolio 7 farm fotowoltaicznych, podała spółka.

"Polska to jeden z najszybciej rozwijających się rynków energetyki słonecznej w Europie. Bardzo istotną rolę pełni w tym system wsparcia projektów do 1 MWp. To właśnie w przypadku tego typu instalacji udział polskich firm jest największy, czego najlepszym dowodem jest nasza współpraca z PBDI. Utrzymanie aukcji jest więc nie tylko okazją do budowy nowoczesnej gospodarki, opartej na OZE, ale także realnym wsparciem dla rodzimych przedsiębiorstw" - powiedział prezes i współzałożyciel R.Power Przemysław Pięta, cytowany w komunikacie.

PBDI to podmiot specjalizujący się w realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych. Spółka, oferująca budowę oraz uruchomienie przemysłowych instalacji fotowoltaicznych pod klucz, świadczy usługi generalnego wykonawcy zarówno dla projektów do 1 MWp, jak i większych, wielkoskalowych instalacji, podano.

W ramach umowy ze spółkami celowymi R.Power spółka wybuduje 7 projektów farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych w różnych częściach Polski. W projektach zostaną wykorzystane dwustronne moduły monokrystaliczne, wykorzystujące promienie odbite od ziemi.

Podpisana umowa to kolejna współpraca R.Power i PBDI. Do tej pory firmy zawarły umowy na budowę portfolio 57 elektrowni fotowoltaicznych, podkreślono.

"Bardzo cenimy sobie współpracę z firmą R.Power i cieszymy się, że największy polski deweloper farm fotowoltaicznych po raz kolejny obdarzył nas swoim zaufaniem. Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do rozwoju polskiego rynku energetyki odnawialnej i możemy działać na rzecz klimatu i zdrowia nas wszystkich" - dodał wiceprezes PBDI Piotr Gutowski.

R.Power jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. W ciągu ostatnich lat wygrała aukcje solarne na łączną moc instalacji prawie 300 MWp. Tylko w Polsce, firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 2 GWp. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV - rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

